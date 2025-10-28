DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

28.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 0,067 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 15:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 0,067 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,070 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 1.200 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Bei 0,826 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.125,519 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Mit Abgaben von 99,703 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

