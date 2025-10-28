Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 0,071 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food legte um 09:13 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 1,4 Prozent auf 0,071 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,071 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,070 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.200 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 0,826 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.063,380 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,718 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net