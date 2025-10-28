Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag im Minusbereich

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 0,070 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,6 Prozent auf 0,070 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,070 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,070 EUR. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 1.200 Aktien.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,826 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.086,782 Prozent. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,713 Prozent Luft nach unten.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

