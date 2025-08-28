Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 0,091 EUR.

Um 09:14 Uhr wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,091 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,095 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,095 EUR.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,105 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 91,765 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,780 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net