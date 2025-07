Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Mittwochnachmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 39,7 Prozent auf 0,095 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte um 15:44 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 39,7 Prozent auf 0,095 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,095 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,095 EUR. Bisher wurden heute 100 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.063,158 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,789 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

