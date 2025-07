Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food schießt am Mittwochvormittag hoch

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 39,7 Prozent auf 0,095 EUR zu.

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 09:14 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 39,7 Prozent auf 0,095 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,095 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,095 EUR.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 91,403 Prozent niedriger. Am 02.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 47.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net