Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 25,9 Prozent bei 0,063 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:44 Uhr ging es um 25,9 Prozent auf 0,063 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,057 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,064 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 756 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.566,667 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 99,683 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net