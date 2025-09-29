Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Ausverkauf

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 29,4 Prozent auf 0,060 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 29,4 Prozent auf 0,060 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,057 EUR. Bei 0,064 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 6 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1.650,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Mit Abgaben von 99,667 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net