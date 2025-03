Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food zieht am Montagmittag deutlich an

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 8,9 Prozent auf 0,196 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 8,9 Prozent auf 0,196 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,232 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,190 EUR. Bisher wurden heute 3.371 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Bei 2,040 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 940,816 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,088 EUR. Dieser Wert wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 55,306 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.06.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net