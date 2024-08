Bevölkerung im Norden Israels soll in Nähe von Schutzräumen bleiben

TEL AVIV (dpa-AFX) - Angesichts der gewachsenen Spannungen in der Region rufen lokale Behörden die Einwohner mehrerer Gemeinden im Norden Israels auf, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben. Dies gilt israelischen Medienberichten zufolge unter anderem für die Stadt Naharija, die etwa zehn Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt ist. Betroffen seien auch die Gemeinden in der Nähe der Golanhöhen. Das israelische Militär hatte den Behörden keine entsprechende Handlungsempfehlung gegeben.

Israel erwartet einen Vergeltungsschlag des Irans und seiner Verbündeten in der Region, nachdem in der vergangenen Woche der politische Führer der palästinensischen Terrororganisation Hamas, Ismail Hanija, in der iranischen Hauptstadt Teheran gezielt getötet worden war. Kurz zuvor tötete Israel den hochrangigen Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit einem Luftangriff.

Die schiitische Hisbollah-Miliz ist einer der loyalsten Verbündeten des Irans. Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober kam es regelmäßig zu Raketenangriffen der Hisbollah auf Ziele in Nordisrael./czy/DP/men