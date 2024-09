Bewegung in Glyphosat-Streit

Die Bodenbildung der Aktien von Bayer nimmt auch im schwächelnden Gesamtmarkt am Freitag weiter Form an.

Die Papiere der Leverkusener bauten ihre jüngsten Kursgewinne am Morgen aus und stiegen via XETRA um bis 3,2 Prozent auf 29,89 Euro. Zuletzt beliefen sich die Zuschläge aber nur noch auf 0,36 Prozent (29,08 Euro).

Damit landeten sie auf dem höchsten Niveau seit Mai. Über 30,40 Euro könnte die inzwischen siebenmonatige Bodenbildungsphase abgeschlossen werden.

Dabei hilft, dass Sachin Jain, Analyst der Bank of America seine skeptische Einschätzung aufgegeben und sein Bayer-Kursziel auf 31 Euro erhöht hat. Jain rechnet nach einer Expertenrunde mit Fortschritten in den diversen Rechtsstreitigkeiten, die den Konzern seit Jahren belasten. So könnte sich das oberste US-Gericht der Glyphosat-Sache annehmen, was bei einem positiven Ausgang eine starke finanzielle Entlastung bedeuten würde.

