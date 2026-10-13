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Bewertung aufgenommen

Goldman Sachs nimmt CTS Eventim mit ‘Neutral’ auf - Aktie gefragt

Goldman Sachs nimmt CTS Eventim mit ‘Neutral’ auf - Aktie gefragt

Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" in die Bewertung aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
60.85 EUR 1.10 EUR 1.84 %
Charts | News | Analysen

Die US-Investmentbank hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der Ticketvermarkter zumindest ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufrechterhält, seine Wettbewerbsposition verteidigt und seine Initiativen im Bereich Veranstaltungsorte und Betrieb erfolgreich umsetzt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der erste Kapitalmarkttag des Unternehmens am 20. November könnte dabei als Kurstreiber fungieren.

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Die CTS Eventim-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,58 Prozent auf 61,10 Euro.

/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:46 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.

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