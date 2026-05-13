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Jungheinrich-Aktie deutlich erholt: Bank of America empfiehlt Kauf

14.05.26 14:37 Uhr
Bank of America bullish für Jungheinrich - Aktie legt zu | finanzen.net

Nach einer Empfehlung durch die Bank of America haben die Aktien von Jungheinrich zugelegt.

Werte in diesem Artikel
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Jungheinrich AG
25,38 EUR 0,22 EUR 0,87%
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KION GROUP AG
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Nach einer Empfehlung durch die Bank of America haben die Aktien von Jungheinrich am Donnerstag via XETRA zeitweise um 2,09 Prozent auf 25,46 Euro zugelegt. Damit machten sie nach einer viertägigen Verlustserie wieder etwas Boden gut. Bei den Titeln des Konkurrenten KION reichte es für ein Plus von 1,24 Prozent bei 45,79 Euro. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Einbußen von 28 beziehungsweise 33 Prozent zu Buche.

Die Bank of America nahm die Bewertung von Jungheinrich mit einer "Buy"-Einstufung wieder auf. Das Kursziel von 35 Euro liegt 37 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau. Die Gewinnentwicklung des Gabelstaplerproduzenten sollten die Talsohle erreicht haben, begründete Analyst Tore Fangmann sein Anlagevotum.

Anders als es der Kursrutsch im bisherigen Jahresverlauf infolge des Iran-Kriegs sowie der enttäuschenden Gewinnentwicklung im ersten Quartal suggeriere, sehe er kein Ende, sondern nur eine Verzögerung der Geschäftserholung, so der Experte weiter. Eine wieder bessere Umsatzentwicklung sollte den Gewinnmargen helfen. Die Aktien seien im langjährigen Vergleich in Relation zum operativen Gewinn mittlerweile sehr niedrig bewertet.

/gl/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Jungheinrich

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