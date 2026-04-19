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Rheinmetall bekommt "Outperform": So reagiert die Aktie und die der Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS

20.04.26 12:24 Uhr
Rheinmetall-Aktie im Fokus: Bernstein Research gibt eine klare Ansage - Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren | finanzen.net

Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
81,06 EUR -0,56 EUR -0,69%
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RENK
54,09 EUR -0,52 EUR -0,95%
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Rheinmetall AG
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thyssenkrupp AG
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2.050 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Adrien Rabier rechnet in seinem Ausblick vom Montag mit einer durchwachsenen Berichtssaison der europäischen Rüstungsbranche, wobei er davon ausgeht, dass sich an der generellen Outperformance des Sektors nichts ändern dürfte. Laut Rabier sitze Rheinmetall seit den enttäuschenden Signalen im Februar zwar auf der Strafbank, doch sei die Aktie nach ihrem jüngsten Kursrutsch auf einem Niveau angelangt, das bereits den schlechtestmöglichen Geschäftsverlauf einpreist.

Zwischen Kursziel und Realität: So reagiert die Rheinmetall-Aktie und die Konkurrenz

Die Rheinmetall-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,11 Prozent auf 1.478,60Euro.

Im restlichen Branchenumfeld zeigt sich ein uneinheitliches Bild: Während die Aktie von HENSOLDT mit einem minimalen Plus von 0,25 Prozent bei 81,04 EUR verharrt, notiert die RENK-Aktie 1,25 Prozent tiefer bei 54,32 Euro. Etwas unter Druck steht TKMS, die zeitweise 0,67 Prozent tiefer bei 89,00 Euro notieren.

HENSOLDT will von Stellenabbau bedrohte Voith-Mitarbeiter einstellen

Der Rüstungszulieferer HENSOLDT will Mitarbeiter des schwäbischen Maschinen- und Anlagenbauers Voith übernehmen, die von einem Stellenabbau bedroht sind. Dazu haben die beiden Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wie sie gemeinsam mitteilten. Während Voith im Dezember den Abbau von bis zu 2.500 Stellen angekündigt hatte, ist HENSOLDT angesichts der hohen Nachfrage in der Rüstungsindustrie auf Expansionskurs und sucht neue Fachkräfte.

"Viele Kompetenzen von Voith-Mitarbeitenden - etwa in Systementwicklung, Software oder Elektronik - passen hervorragend zu den Technologien, die wir entwickeln", sagte HENSOLDT-CEO Oliver Dörre laut der Mitteilung. "Die Kooperation mit Voith schafft eine echte Perspektive für Fachkräfte in der Region. Davon profitieren beide Seiten."

Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern hat 2025 rund 1.200 Mitarbeitende eingestellt und plant im laufenden Jahr insgesamt 1.600 weitere Neueinstellungen, vor allem in Deutschland. Insbesondere die Standorte Ulm, Oberkochen/Aalen und Immenstaad am Bodensee verzeichnen der Mitteilung zufolge ein starkes Wachstum.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX Analyser und Dow Jones Newswires

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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