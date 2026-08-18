Allianz-Aktie nach der Rekordjagd: Ist die Aktie immer noch ein Kauf?

Bewertungscheck

19.08.26 17:50 Uhr

Nach der Rekordrally bleibt die Allianz-Aktie nahe ihres jüngsten Höchststandes und Anleger fragen sich, ob das Papier noch mehr Potenzial hat. Das sagen Analysten.

• Das erste Halbjahr 2026 war operativ erfolgreich mit einem Ergebnisanstieg, doch Unsicherheiten bleiben aufgrund des schwächeren zweiten Quartals und der Frage, ob die positive Entwicklung anhält.

• Analysten sind sich uneinig über das Kursziel, das durchschnittlich bei 445,50 Euro liegt, mit einer Bandbreite von 325 bis 684 Euro, was auf Unsicherheit bezüglich der weiteren Bewertung hindeutet.

• Die Allianz-Aktie erreichte am 6. August mit 443,90 Euro ein 52-Wochen-Hoch, doch seitdem stagniert der Kurs bei etwa 439,50 Euro, während das KGV von 14,10 die Aktie weniger attraktiv macht.

Allianz markierte Anfang August ein 52-Wochen-Hoch von 443,90 Euro

Mit einem KGV von 14,10 ist die Aktie kein Schnäppchen mehr

Kursziele der Analysten gehen teils weit auseinander

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Die Allianz-Aktie markierte am 6. August mit 443,90 Euro auf XETRA ein neues 52-Wochen-Hoch, getragen von Rekordzahlen zum ersten Halbjahr. Seither ist der weitere Schub ausgeblieben, auch wenn die Aktie ihre Nähe zum Rekord nicht verloren hat. So auch zur Wochenmitte: Die Allianz-Aktie zeigte sich via XETRA letztlich 0,90 Prozent tiefer bei 438,00 Euro.

Für Anleger stellt sich damit eine andere Frage als noch vor der Berichtssaison: Trägt die fundamentale Basis noch eine weitere Bewertungsausweitung, oder hat der Markt die guten Nachrichten bereits eingepreist? Mit einem KGV von 14,10 (Stand 19. August 2026) ist die Allianz kein Schnäppchen mehr, und selbst unter Analysten geht die Einschätzung, wie viel Substanz noch im Kurs steckt, inzwischen deutlich weiter auseinander als noch im Frühsommer.

Die Bewertung: teurer, aber nicht ohne Grund

Mit einem KGV von 14,10 hat sich die Allianz-Aktie spürbar von einem Schnäppchen entfernt. Gestützt wird die Bewertung von einem bereinigten Ergebnis je Aktie, das im ersten Halbjahr 2026 um 17,5 Prozent auf 16,44 Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegte. Der Marktwert des Versicherers liegt bei rund 167 Milliarden Euro. Damit stellt sich die Frage, ob die Analysten diesem Bewertungsniveau noch etwas abgewinnen können.

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Analysteneinschätzungen für Allianz-Aktie weit gestreut

Der Analystenkonsens aus neun Studien beziffert das durchschnittliche Kursziel auf 445,50 Euro, kaum mehr als das 52-Wochen-Hoch vom 6. August. Drei Häuser raten zum Kauf, fünf zum Halten, eines zum Verkauf - ein Bild, das eher auf Konsolidierung als auf eine neue Rally hindeutet. Im Detail reicht die Bandbreite der zuletzt aktualisierten Kursziele von 325,00 bis 684,00 Euro, eine Spanne, die selten so groß ausfällt. Am oberen Ende hält die Investmentbank Berenberg seit dem 10. August an einem Kursziel von 684,00 Euro und der Einstufung Kaufen fest. Am unteren Ende votierte Jefferies am 17. August für Halten mit einem deutlich zurückhaltenderen Kursziel von 325,00 Euro.

Rekordergebnis mit Schönheitsfehler

Bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Halbjahr eine Tag nach dem Rekorstand der Aktie bestätigte der Vorstand die Jahresprognose von 17,4 Milliarden Euro operativem Ergebnis mit einer Bandbreite von einer Milliarde Euro nach oben oder unten. Das operative Ergebnis selbst kletterte im ersten Halbjahr auf 9,4 Milliarden Euro, ein Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während das Geschäftsvolumen mit 98,6 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau von 98,5 Milliarden Euro verharrte. Der Haken liegt im zweiten Quartal: Der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner sank dort um 12,7 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, weil ein Sondereffekt aus dem Vorjahr ausgelaufen war. Auf Halbjahressicht wuchs der bereinigte Periodenüberschuss trotzdem um 15,5 Prozent auf 6,385 Milliarden Euro, was die Kluft in der Analystenlage erklärt.

Kapitalpuffer bleibt komfortabel

Gestützt wird das Bild von einer soliden Kapitalausstattung: Die Solvency-II-Kapitalquote stieg im ersten Halbjahr von 218 auf 225 Prozent, und die annualisierte Eigenkapitalrendite verbesserte sich von 18,1 auf 20,7 Prozent. Zugleich kam der Konzern mit seinem laufenden Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro gut voran: Bis Ende Juni wurden bereits Aktien im Wert von 1,4 Milliarden Euro zurückgekauft.

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Ob sich die operative Stärke fortsetzt oder die Belastung aus dem zweiten Quartal mehr als ein Einmaleffekt war, dürfte sich frühestens mit den Zahlen zum dritten Quartal zeigen, die Allianz für den 12. November 2026 angesetzt hat. Bis dahin bleibt die Aktie ein Spiegelbild der Uneinigkeit zwischen operativer Zuversicht und der Sorge vor weiteren Sonderkosten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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