Vonovia-Aktie fällt zweiten Tag in Folge: Bewertung wirft neue Fragen auf

Bewertungscheck

14.07.26 12:10 Uhr

Die Vonovia-Aktie gibt zum zweiten Mal in Folge nach, während ein Blick auf die Bewertung ein auffälliges Bild liefert.

• Die technische Lage zeigt, dass sich die Aktie weiterhin nahe ihrer Jahrestiefs bewegt, wobei die Entwicklung in den kommenden Quartalszahlen maßgeblich für eine Trendwende sein könnte.

• Trotz Kursverlusten weist die Aktie mit einem KGV von rund 5,5 eine der günstigsten Bewertungen im Sektor auf, was auf eine mögliche Unterbewertung oder strukturelle Risiken hinweisen könnte.

• Die Vonovia-Aktie verliert am Dienstag erneut, insgesamt fast ein Drittel seit dem Hoch im August 2025, und setzt damit ihre Abwärtsbewegung der letzten Monate fort.

Die Vonovia-Aktie verliert am Dienstag den zweiten Tag in Folge

Seit dem Rekordhoch im August 2025 hat das Papier fast ein Drittel eingebüßt

Das KGV von rund 5,5 signalisiert eine der günstigsten Bewertungen im Sektor

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Die Vonovia-Aktie gerät am Dienstag erneut unter Druck und verliert via XETRA zeitweise rund 1,47 Prozent auf 20,80 Euro. Es ist bereits der zweite Verlusttag in Folge: Schon zum Wochenstart hatte das Papier rund 1,5 Prozent nachgegeben. Der Wohnimmobilienkonzern gehört damit zu den schwächeren Werten im breiteren Marktumfeld und setzt seine Talfahrt der vergangenen Monate fort, ohne dass ein neuer Auslöser für die aktuelle Bewegung erkennbar wäre.

Zweiter Verlusttag drückt die Bilanz

Für Anleger, die die Aktie seit dem bisherigen 52-Wochen-Hoch im Depot halten, wiegt der jüngste Rückgang doppelt schwer. Am 15. August 2025 hatte das Papier bei 29,26 Euro sein Jahreshoch markiert. Seither ist gut ein Drittel des Werts verloren gegangen, und die beiden aufeinanderfolgenden Verlusttage bestätigen den bestehenden Abwärtstrend, statt ihn zu brechen. Ein einzelner Handelstag mit einer spürbaren Gegenbewegung nach oben blieb zuletzt aus, was die Stimmung rund um den Titel weiter belastet und die Frage aufwirft, wie viel von der Schwäche bereits eingepreist ist.

Bewertung wirft neue Fragen auf

Genau an dieser Stelle wird der Blick auf die Fundamentaldaten interessant. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vonovia-Aktie liegt aktuell bei rund 5,5, ein Niveau, das für einen DAX-Titel ausgesprochen niedrig ausfällt und auf eine vorsichtige Markterwartung hindeutet. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von rund 5 Prozent, die dem Papier trotz des Kursverfalls eine gewisse Attraktivität für einkommensorientierte Anleger verleiht.

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Ob die niedrige Bewertung ein Zeichen für eine unterbewertete Aktie ist oder der Markt strukturelle Risiken im Immobiliensektor einpreist, bleibt am Ende eine Abwägung, die jeder Anleger für sich treffen muss.

Blick auf die Charttechnik

Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit weiterhin in unmittelbarer Nähe ihrer Jahrestiefstände, nachdem der Abstand zum Hoch aus dem August 2025 zuletzt kontinuierlich gewachsen ist. Für Beobachter der Aktie ist relevant, dass sich der Rückgang nicht auf einen einzelnen Handelstag beschränkt, sondern sich über die vergangenen Monate verstetigt hat. Das spricht dafür, dass der Markt strukturelle Faktoren wie Zinsniveau, Refinanzierungskosten und Bewertungsabschläge bei Wohnimmobilien einpreist und nicht nur kurzfristig auf Nachrichten reagiert.

Ob sich die Abwärtsbewegung fortsetzt oder die niedrige Bewertung Käufer anlockt, dürfte sich auch an der Reaktion auf die kommenden Quartalszahlen des Konzerns zeigen. Bis dahin bleibt die Aktie ein Fall, bei dem günstige Kennzahlen und ein intakter Abwärtstrend gegeneinander abgewogen werden müssen.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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