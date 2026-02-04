Bewertungsfantasie

Die Aktie von Eutelsat, das als europäischer Wettbewerber von SpaceX gilt, kann am Donnerstag kräftig von neuen Informationen rund um das IPO des Musk-Konzerns profitieren.

• Neue Details rund um SpaceX-IPO beeinflussen Satellitensektor

• Eutelsat als börsennotierter Starlink-Konkurrent

• Kräftiger Kursanstieg der Eutelsat-Aktie



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Die Aktie von Eutelsat Communications macht heute einen kräftigen Satz nach oben: Zeitweise gewinnt das Papier an der EURONEXT in Paris 17,73 Prozent auf 3,685 Euro. Auslöser für den Kurssprung sind jedoch keine unternehmensspezifischen Nachrichten, sondern neue Details zu dem geplanten Börsengang von SpaceX, dessen Satellitensparte Starlink als Konkurrent des französischen Satellitenbetreibers gilt.

SpaceX-IPO als Katalysator für den gesamten Sektor

Milliardär Elon Musk plant für seine Weltraumfirma SpaceX derzeit offenbar einen der größten Börsengänge der Geschichte - mit einem erwarteten Volumen von 75 Milliarden US-Dollar und einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar. Laut "n-tv" würde ein solcher Schritt nicht nur die Finanzierungsbasis von SpaceX erheblich erweitern, sondern auch die strategische Position im globalen Satelliteninternet-Markt weiter stärken. Denn im Zentrum steht dabei vor allem Starlink als wachstumsstärkster Geschäftsbereich des Unternehmens, der laut Börsenprospekt 80 Prozent zum Umsatz beiträgt.

Für den Kapitalmarkt ist dies vor allem auch ein Neubewertungsimpuls für die gesamte Branche. Gerade börsennotierte Wettbewerber werden in solchen Phasen häufig als Vergleichsmaßstab herangezogen - ein Effekt, der sich heute deutlich in der Kursentwicklung von Eutelsat zeigt.

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Eutelsat als europäischer Gegenpol zu Starlink

Eutelsat nimmt im globalen Wettbewerb eine besondere Rolle ein, ist allerdings mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Milliarden Euro deutlich kleiner, als es SpaceX werden soll. Durch die Integration von OneWeb positioniert sich das Unternehmen allerdings zunehmend als europäische Antwort auf Starlink im Bereich der Low-Earth-Orbit-Satellitenkommunikation. Damit ist Eutelsat einer der wenigen bereits börsennotierten Titel, über den Investoren direkt am Wachstum des LEO-Segments partizipieren können.

Genau diese Eigenschaft macht die Aktie in Phasen erhöhter Aufmerksamkeit für SpaceX besonders empfindlich. Wenn der Markt Starlink als technologisch und finanziell zunehmend dominierenden Akteur wahrnimmt, steigt gleichzeitig die Erwartung, dass alternative Anbieter entweder stärker wachsen oder strategisch unterstützt werden müssen. In der Folge kommt es häufig zu abrupten Neubewertungen im gesamten Sektor.

Kursbewegung der Eutelsat-Aktie getrieben von Narrativen statt Fundamentaldaten

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Bemerkenswert an der heutigen Rally bei der Eutelsat-Aktei ist vor allem das Fehlen operativer Neuigkeiten. Weder hat Eutelsat neue Geschäftszahlen veröffentlicht noch gibt es frische Vertragsabschlüsse oder strategische Ankündigungen. Die Bewegung ist damit klar im Bereich der sogenannten "Narrative Driven Markets" einzuordnen, in denen Erwartungen und Zukunftsszenarien kurzfristig stärker wirken als klassische Fundamentaldaten.

Marktbeobachter sehen in solchen Phasen häufig eine Kombination aus Bewertungsanpassung und Momentum-Handel. Wenn ein Sektor durch externe Impulse wie einen potenziellen Mega-IPO in den Fokus rückt, werden vergleichbare börsennotierte Unternehmen häufig innerhalb kurzer Zeit deutlich höher oder niedriger bewertet, ohne dass sich ihre operative Realität verändert hat. Die zentrale Frage für Investoren bleibt damit, ob die heutige Bewegung lediglich eine kurzfristige Übertreibung oder der Beginn einer breiteren Neubewertung des Satelliteninternets ist.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net