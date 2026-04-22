Bewertungsfragen

Nachdem DroneShield zur Wochenmitte die Quartalsbilanz vorgelegt hat, haben Analysten die Aktie noch einmal unter die Lupe genommen. Ihre Meinungen zum Papier gehen jedoch auseinander.

• Analysten überdenken Bewertung der DroneShield-Aktie nach Quartalszahlen

• Bell Potter und Jefferies geteilter Meinung

• Wachstumsperspektiven vs. Kritik an Vorgehen bei Bilanzierung



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Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen erneut beeindruckt. Dennoch divergieren die Analystenmeinungen beim Kurspotenzial zunehmend auseinander. Besonders deutlich wird dies in der aktuellen Woche: Die Experten von Jefferies bestätigten nach der Bilanzvorlage ihre neutrale Haltung, während die Analysten von Bell Potter an ihrer Kaufempfehlung festhalten. Die entscheidende Frage lautet dabei weniger, ob DroneShield wächst - sondern wie viel von diesem Wachstum bereits im Kurs steckt.

Rekordquartal mit Signalwirkung

Die Zahlen für das erste Quartal 2026 markierten operativ einen weiteren Meilenstein. Der Umsatz von DroneShield stieg auf 74,1 Millionen AUD und lag damit 121 Prozent über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig erreichten die Bareinnahmen mit 77,4 Millionen AUD - ein Plus von 360 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum - ein neues Rekordniveau. Diese Dynamik ist besonders bemerkenswert, da das erste Quartal traditionell als saisonal schwächste Phase im Verteidigungssektor gilt. Hinzu kommt eine Projektpipeline von rund 2,2 Milliarden AUD, die die hohe Nachfrage nach Counter-Drone-Technologie unterstreicht.

Parallel dazu wächst das Softwaregeschäft stark: SaaS-Einnahmen legten im ersten Quartal um mehr als 200 Prozent auf 5,1 Millionen AUD zu, während das Unternehmen mittelfristig einen Anteil von rund 30 Prozent wiederkehrender Softwareumsätze anstrebt. Dies ist auch strategisch relevant: DroneShield positioniert sich zunehmend als Anbieter integrierter elektronischer Drohnenabwehrsysteme mit Softwarekomponente - ein Geschäftsmodell, das langfristig deutlich höhere Margen verspricht als klassische Hardwarelieferungen.

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Wachstum trifft auf geopolitischen Rückenwind

Der strukturelle Nachfrageimpuls für DroneShield bleibt stark. Weltweit investieren Staaten massiv in elektronische Drohnenabwehr, etwa zur Sicherung militärischer Infrastruktur oder großer Veranstaltungen - ein Marktumfeld, das Unternehmen wie DroneShield direkt zugutekommt. Allein Australien gab kürzlich bekannt, Investitionen von bis zu sieben Milliarden australischen Dollar in Counter-Drone-Programme zu planen, berichtet "Simply Wall Street". Zusätzliche Aufträge, darunter ein Vertrag im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft, unterstreichen die zunehmende zivile Nutzung solcher Systeme.

Bell Potter sieht strukturellen Gewinner des Defence-Zyklus

Vor diesem Hintergrund bestätigten die Analysten von Bell Potter laut "The Motley Fool" am Donnerstag ihre Kaufempfehlung für die DroneShield-Aktie und behielten auch ihr Kursziel von 4,80 AUD bei. Sie sehen somit weiterhin erhebliches Kurspotenzial, denn das Papier schloss zuletzt bei 3,72 AUD.

Die Analysten verwiesen in ihrer Einschätzung dabei insbesondere auf die wachsende Auftragspipeline, die zunehmende Umwandlung von Projekten in reale Umsätze und den geopolitischen Rückenwind für elektronische Drohnenabwehrsysteme. Sie sehen die DroneShield-Aktie als strukturellen Gewinner eines langfristigen Trends: der Elektronifizierung moderner Gefechtsführung und kritischer Infrastruktur. "Wir sind davon überzeugt, dass DRO [US-Börsenkürzel für DroneShield; Anm. d. Red.] über ein marktführendes Angebot zur HF-basierten Erkennung und Abwehr von C-UAS verfügt und dank seiner jahrelangen Erfahrung auf dem Schlachtfeld sowie seines großen und fokussierten F&E-Teams einen stetig wachsenden Wettbewerbsvorteil genießt. Wir erwarten, dass das Jahr 2026 einen Wendepunkt für die globale C-UAS-Branche markieren wird, da die Staaten bereitstehen, eine Investitionswelle in Lösungen zur HF-basierten Erkennung und Abwehr auszulösen", zitiert "The Motley Fool" die Experten.

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Jefferies bleibt vorsichtig - und senkt Kursziel

Ganz anders argumentieren die Experten von Jefferies. Die Investmentbank bestätigte in dieser Woche zwar ebenfalls ihr Rating, dies lautet allerdings weiterhin nur "Hold". Das Kursziel senkten die Jefferies-Analysten hingegen von zuvor 3,70 AUD auf nun nur noch 3,40 AUD. Damit wäre die DroneShield-Aktie auf dem aktuellen Niveau bereits zu hoch bewertet.

Die Analysten kritisieren insbesondere die zeitliche Zuordnung von Lieferungen und mögliche Vorzieheffekte in den Quartalszahlen. Laut "Finimize" stören sich die Experten vor allem daran, dass DroneShield die Umsatzzahlen eines eigentlich bereits abgeschlossenen Quartals korrigiert hat und bestimmte Kostenpositionen weiterhin schwer nachvollziehbar gestalte. Konkret hatte DroneShield nach der Veröffentlichung des Investoren-Updates vom 8. April den Umsatz für das jüngste Jahresviertel von ursprünglich rund 63 Millionen AUD auf etwa 74 Millionen AUD nach oben korrigiert, da eine endgültige Kundenfreigabe erst nach diesem Datum - und somit im zweiten Quartal - erfolgt war. Laut den Jefferies-Experten verwischen solche Änderungen die Abgrenzung zwischen den Quartalen und erhöhen das Risiko von "Vorverlagerungen" - also Situationen, in denen Umsätze früher verbucht werden, ohne dass tatsächlich ein Nachfragesprung vorliegt.

Bewertung bleibt der zentrale Streitpunkt

Die unterschiedlichen Einschätzungen der beiden Analysefirmen spiegeln ein bekanntes Muster wider: Wachstumswerte im Verteidigungssektor werden selten nach klassischen Kennzahlen bewertet, sondern nach Pipeline-Qualität, Skalierbarkeit und geopolitischem Umfeld. DroneShield liefert derzeit in allen drei Bereichen überzeugende Argumente. Neben dem Umsatzwachstum verzeichnete das Unternehmen vier Quartale in Folge einen positiven operativen Cashflow und hält mehr als 200 Millionen AUD Liquidität.

Gleichzeitig bleibt der Aktienkurs jedoch volatil: Auf Sicht der letzten drei Monate ging es für das Papier an der australischen Börse um 16,78 Prozent abwärts, seit Jahresbeginn konnte es jedoch um 20,78 Prozent zulegen. Trotz Rekordzahlen reagierte der Markt zuletzt zurückhaltend - ein Hinweis darauf, dass ein Teil des erwarteten Wachstums bereits eingepreist sein könnte. Am Freitag schloss die DroneShield-Aktie in Sydney unverändert zum Vortag bei 3,72 AUD.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net