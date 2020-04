Corona-Krise: Soforthilfe für Mittelständler

€uro am Sonntag

von Bernhard Bomke, €uro am Sonntag

Nicht Virologen regieren das Land, sondern Politiker. Das gilt auch in ­Corona-Zeiten. Anfang der Woche beschloss also die Bundesregierung - und nicht etwa das Robert Koch-Institut - ein weiteres Hilfsprogramm zur Stabilisierung von Unternehmen. In diesem Fall von Betrieben mit mindestens elf und in der Regel nicht mehr als 249 Mitarbeitern. Sie sollen über ihre Hausbank binnen Tagen einen Schnellkredit der staatlichen Förderbank KfW von bis zu 500.000 Euro (bis 50 Beschäftigte) oder bis zu 800.000 Euro (mehr als 50 Beschäftigte) bekommen können.

Die Bewilligung der Kredite soll ohne umfassende Risikoprüfung erfolgen, um die Liquidität der von Umsatzeinbrüchen betroffenen Betriebe möglichst rasch zu gewährleisten. Die Bedingungen: Das Unternehmen muss seit spätestens 1. Januar 2019 aktiv sein, Ende 2019 dürfen keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten bestanden haben, und das Kreditvolumen ­beläuft sich auf höchstens drei Monatsumsätze des Jahres 2019, sofern diese die Obergrenze von bis zu 800.000 Euro nicht übersteigen.

Die höchstens zehn Jahre ­laufenden Darlehen, für die die KfW zu 100 Prozent haftet, kosten drei Prozent Zinsen im Jahr. Wem das auf Dauer zu viel ist, kann den Sofortkredit später in einen zinsgünstigeren KfW-Kredit umwandeln.

Milliardenkredit für TUI

Mit dieser Soforthilfe schließt die Bundesregierung eine von vielen Mittelständlern zuvor beklagte Lücke bei den diversen Hilfsprogrammen. Für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen gibt es vom Bund unter anderem Einmalzuschüsse von bis zu 15.000 Euro. Größere Unternehmen ab 250 Mitarbeitern profitieren von staatlichen Liquiditätsgarantien.

Grundsätzlich stehen Betrieben jeder Größe KfW-Kredite zur Verfügung, bei denen die Förderbank je nach Darlehensart 80 oder 90 Prozent der Ri­siken übernimmt. Das reichte bei vielen Mittelständlern aber nicht zur raschen Kreditvergabe. Daher die Soforthilfe mit 100 Prozent Absicherung.

Unterdessen hat sich der Tourismusriese TUI einen KfW-Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro gesichert. Mit dem Überbrückungsdarlehen werden die Folgen der Corona-Pandemie abgefedert, bis ein nennenswerter Betrieb des eingebrochenen Reisegeschäfts wieder läuft.

Trotz aller Bundeshilfen, die durch umfangreiche Zuschuss- und Kreditprogramme der Bundesländer ergänzt werden, rechnen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute mit einer schweren Rezession. In ihrem Frühjahrsgutachten sagen sie für 2020 ein Minus des Bruttoinlandsprodukts von 4,2 Prozent voraus. 2021 soll es wieder um 5,8 Prozent zulegen. Allerdings, räumen die sogenannten Wirtschaftsweisen ein, könne sich die wirtschaftliche Lage mit Blick auf die Pandemie auch noch weiter verschärfen.

















Bildquellen: Pedro Salaverría / Shutterstock.com, DGLimages/iStock