Bewith,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bewith,Inc Registered hat am 10.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,34 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,82 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net