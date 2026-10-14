Bewith,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

14.10.26 06:35 Uhr

Bewith,Inc Registered hat am 13.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 20,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net