Beyond Air: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Beyond Air hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,00 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Air ein EPS von -30,600 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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