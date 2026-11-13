Beyond Air: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Beyond Air veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -25,000 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,3 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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