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Beyond Air stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

28.06.26 06:35 Uhr
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Beyond Air Inc Registered shs
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Beyond Air veröffentlichte am 26.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Air ein EPS von -1,800 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Air in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,010 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Air ein EPS von -13,800 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,68 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 107,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Beyond Air einen Umsatz von 3,71 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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