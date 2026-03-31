Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusTrump schürt Hoffnung: DAX schließt fester -- US-Börsen deutlich höher -- Selenskyj widerspricht Rheinmetall-CEO -- Eli Lilly, Micron, Super Micro, DroneShield, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
JPMorgan bestätigt 'Overweight' für Siemens Energy. Airbus: Milliardenauftrag aus Kanada. Unilever: Milliardenfusion mit McCormick rückt näher. Delivery Hero startet Rückkauf von Wandelanleihen. Analystenabstufung setzt BASF und FUCHS unter Druck. Redcare Pharmacy von Reformfantasie angespornt.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Auf welche Informationsquellen vertrauen Sie überwiegend beim Kauf von Finanzprodukten?