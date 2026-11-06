Beyond Meat hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

06.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 64,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -43,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beyond Meat hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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