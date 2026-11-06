Beyond Meat hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Beyond Meat hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -43,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 64,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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