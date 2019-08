Beyond Meat verleitet zu großem Fehler

Der Hype wird immer größer, Lidl geht in der Kampagne jetzt offensiv auf Vegane Burger, McDonalds klebt halb Deutschland voll auf Plakatwänden. Bei der Aktie von Beyond Meat verlieren viele Anleger aber den Überblick – leider. Welche Zahlen würde Beyond Meat liefern, so war die Frage? Wir haben in unserem Börsenbrief die Aktie selektiert und ausführlich erklärt, warum ein PUT das FALSCHE Instrument ist, wenn sie Beyond short gehen wollen und wollten. Warum das so ist, das steckt darin, dass ein At-the-money-Put Laufzeit 2020 Juni rund 44% der Aktie kostet. Alles klar? Wenn nicht – solche Hintergründe erfahren Sie nur bei uns in unserem Börsenbrief, an dem professionelle Trader ebenso mitarbeiten wie ehemalige Investmentbanker und Analysten. Beyond am Abend im Live-Kurs sehen Sie hier und sehen, ob der Squeeze weitergeht. Wir haben heute früh auch beantwortet, ob Beyond die neue Apple ist oder eher die neue Under Armour….

