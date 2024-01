Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 8,93 USD nach oben.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 01:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 8,93 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 9,47 USD. Bei 8,66 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.697.593 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 156,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 37,51 Prozent sinken.

Am 08.11.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor