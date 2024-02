Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 6,80 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,7 Prozent auf 6,80 USD. Bei 6,89 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,64 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 220.912 Aktien.

Am 25.02.2023 markierte das Papier bei 22,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 236,32 Prozent Luft nach oben. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.11.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,60 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,50 USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,750 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

