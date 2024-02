Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beyond Meat gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 6,25 EUR abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 6,25 EUR. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,25 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 194 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 242,94 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 5,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.11.2023. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,71 Prozent auf 75,31 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

