Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 10,64 USD abwärts.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 10,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.652 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 44,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 5,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 90,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Beyond Meat ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD gegenüber -1,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 73,68 USD – eine Minderung von 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 79,94 USD eingefahren.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

