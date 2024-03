Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Einbußen

Kurs der Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 10,47 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 10,47 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 10,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,76 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.693.176 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,75 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Abschläge von 46,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Beyond Meat veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 73,68 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 79,94 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD ausweisen wird.

