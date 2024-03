Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 10,00 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 09:20 Uhr 1,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 10,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 9,74 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.066 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,76 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 27.02.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,83 Prozent auf 73,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 79,94 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Beyond Meat am 08.05.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

