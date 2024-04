Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 7,98 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 7,98 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 7,94 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 152.331 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 141,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,58 USD ab. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 43,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.02.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 73,68 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 79,94 USD umgesetzt worden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,373 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal