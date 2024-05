Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 6,76 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,76 USD abwärts. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.727 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 19,24 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 64,89 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Kursverlust von 17,39 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 27.02.2024. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 73,68 Mio. USD, gegenüber 79,94 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,83 Prozent präsentiert.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Beyond Meat rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,385 USD je Beyond Meat-Aktie.

