Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 16,78 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 16,78 USD abwärts. Bei 16,47 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,97 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 508.386 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 44,59 USD markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 165,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,82 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 41,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,58 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,73 Prozent auf 92,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 109,46 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,193 USD je Beyond Meat-Aktie.

