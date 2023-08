Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit KursVerlusten

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 15,50 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:16 Uhr 0,7 Prozent auf 15,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 15,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,56 EUR. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 407 Aktien.

Bei einem Wert von 43,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 177,80 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 9,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 109,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 92,24 USD.

Am 07.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal