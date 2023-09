Aktienentwicklung

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Mittag an Fahrt

01.09.23 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 11,01 EUR.

Werbung

Die Beyond Meat-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 11,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 11,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,03 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.571 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 03.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 56,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Mit Abgaben von 17,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an. Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 102,15 USD – eine Minderung von 30,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 147,04 USD eingefahren. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. 2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,295 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com