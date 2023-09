Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Bei der Beyond Meat-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 11,00 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:15 Uhr bei der Beyond Meat-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 11,00 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,40 EUR aus. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 10,88 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,03 EUR. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.836 Stück gehandelt.

Am 03.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 25,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 128,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 17,59 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Am 07.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 102,15 USD – das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 08.11.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,295 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

