Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Mittwochmittag ins Plus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,05 USD zu.

Um 12:00 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 6,05 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 591 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 278,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 102,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,04 USD umgesetzt worden waren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,377 USD je Aktie ausweisen dürften.

