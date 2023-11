Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 16:08 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 6,01 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,94 USD. Zuletzt wechselten 482.089 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 280,85 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 7,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 102,15 USD im Vergleich zu 147,04 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,377 USD je Aktie ausweisen dürften.

