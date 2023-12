Beyond Meat Aktie News: Bullen treiben Beyond Meat am Mittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,6 Prozent auf 6,69 EUR zu.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 11:30 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,6 Prozent auf 6,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,79 EUR. Bei 6,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.235 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 220,28 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 5,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD gegenüber -1,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

