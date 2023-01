Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagmittag billiger

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,45 EUR ab. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,45 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.529 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 64,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 82,15 Prozent Luft nach oben. Bei 10,73 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 6,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Am 09.11.2022 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,87 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 82,50 USD – eine Minderung von 22,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 106,43 USD eingefahren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,831 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

November 2022: Analysten sehen für Beyond Meat-Aktie schwarz

Oatly, Beyond Meat & Co: Das Geschäft mit Alternativen für Fleisch, Milch & Co.

Beyond Meat verfehlt Erwartungen - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch mit Kursfeuerwerk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com