Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag tiefrot

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 5,1 Prozent auf 8,45 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 5,1 Prozent auf 8,45 USD. Bei 8,44 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 8,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 706.969 Stück.

Bei einem Wert von 22,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 170,75 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 33,94 Prozent sinken.

Am 08.11.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 75,31 USD in den Büchern – ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 82,50 USD erwirtschaftet hatte.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor