Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Freitagmittag

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 6,75 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:55 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 6,75 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 2.179 Aktien.

Bei 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 238,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 20,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 75,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,750 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

