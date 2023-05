Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Beyond Meat-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 12,25 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,25 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 12,12 EUR. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 243 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,07 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,42 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 23.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,27 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 79,94 USD, gegenüber 100,68 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,60 Prozent präsentiert.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,477 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

