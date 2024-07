Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 6,71 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 6,71 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,62 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.018 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 186,74 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 20,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.05.2024. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 75,60 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 92,24 Mio. USD umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,242 USD je Beyond Meat-Aktie.

