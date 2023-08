Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 16,26 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 16,26 USD abwärts. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 16,14 USD ein. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 16,55 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 488.828 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 44,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 174,23 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 65,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Beyond Meat ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,58 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 92,24 USD, gegenüber 109,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,73 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,193 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

