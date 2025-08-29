DAX23.507 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.071 -1,0%Nas21.109 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Aktienkurs aktuell

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit KursVerlusten

02.09.25 16:09 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 2,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,07 EUR -0,06 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 2,47 USD ab. Bei 2,44 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,49 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.020 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD an. Gewinne von 207,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Mit einem Kursverlust von 9,74 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,56 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen