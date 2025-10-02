Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagabend mit Aufschlag

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 2,36 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 2,36 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,34 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 982.065 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,83 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. 189,19 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 1,28 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 85,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD einfahren.

